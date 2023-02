Dead Space Remake Spieler lieben es, Beine zu zerstückeln

HQ

Jetzt, da Dead Space Remake seit etwa einem Monat draußen ist, hat EA Motive eine lange Reihe von Infografiken geteilt, die eine Reihe von Statistiken über das Spiel und die Art und Weise, wie Spieler es im Allgemeinen angehen, offenbaren. Während es einige ziemlich typische Statistiken hat, zeigt es auch einige ungewöhnliche Gewohnheiten von Spielern, einschließlich der am meisten verbesserten Waffe: die aus irgendeinem Grund die Pulse Rifle ist.

Dies ändert nichts an der Tatsache, dass der Plasma Cutter die am häufigsten verwendete Waffe in Dead Space Remake ist, und der Teil eines Nekromorphs, den Spieler am meisten zerstückeln, sind die Beine.

Hinzu kommt, dass die Hunter fast 88.000 Opfer gefordert hat, wobei Spieler etwas mehr als 7,5 Millionen Mal starben, hauptsächlich an dem Slasher-Feind. Und nur 23% der Spieler schafften es, die Peng Treasure zu finden und abzuholen.

Um weitere Statistiken zu sehen, schauen Sie sich alle Grafiken unten an.