Dead Space Remake kommt Anfang 2023, Entwickler lassen euch reinhören

Dass sich Spiele in den letzten Jahren grafisch stark weiterentwickelt haben, sehen die meisten von uns sofort. Dass das Sound-Design womöglich noch größere Schritte gemacht hat, bemerken jedoch weitaus weniger Leute. Mit dem Remake von Dead Space möchte EA Motive die schaurige Geräuschkulisse des Originals aus dem Jahr 2008 an vielen Fronten ausbauen und aus diesem Grund haben sie uns kürzlich einige Verbesserungen in der Akustik ihres aktuellen Projekts präsentiert.

Wir wussten bereits, dass die Hauptfigur Isaac im kommenden Remake etwas mehr sprechen wird, doch das ist nur der Anfang dieser Änderungen. In geschlossenen Räumen werden Geräusche Schall verursachen können und anhand Isaacs Atem- und Herzrhythmus werden die Spieler bemerken, wie müde oder verletzt er ist. Eine Gameplay-Sequenz aus einer frühen Version des kommenden Spiels zeigt uns diese Aktualisierungen, die ihr euch am besten mit Kopfhörern anhört.

Zu guter Letzt verrät das Studio noch, dass der Veröffentlichungsplan momentan vorsieht, Dead Space Remake Anfang 2023 zu veröffentlichen. Mal schauen, ob EA Motive das wirklich schafft...

