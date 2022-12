Dead Space Remake ist Gold geworden und soll im Januar starten

HQ

Das sehr von Dead Space inspirierte The Callisto Protocol hatte vor zwei Wochen nicht gerade einen perfekten Start, also haben die Entwickler von Striking Distance Studios hart daran gearbeitet, das Spiel zu reparieren und zu polieren. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Ankündigung heute Abend für sie nicht schlechter hätte sein können.

EA Motive enthüllt, dass Dead Space Remake Gold geworden ist, was in sehr einfachen Worten bedeutet, dass das Spiel die Entwicklung abgeschlossen hat, so dass Sie sehr sicher sein können, dass es wie geplant am 27. Januar erscheinen wird.