Es ist mir nicht fremd, meine Kritikpunkte an der ganzen Natur von Remakes zuzugeben, und wie alltäglich sie werden, aber das hat nichts an der Tatsache geändert, dass das, was EA Motive mit dem Dead Space Remake gekocht hat, für mich seit einiger Zeit interessant ist. Nach einem Preview-Event Ende letzten Jahres habe ich gespannt auf den vollständigen Start gewartet, um zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt, und jetzt, da es so weit gekommen ist, fühle ich mich völlig wohl damit, diese Rezension zu beginnen, indem ich Ihnen sage, dass dies ein sehr gutes Remake ist. Aus Sicht der Technik, des Feinschliffs, der Treue und der neuen willkommenen Ergänzungen macht Dead Space so ziemlich alles richtig. Dennoch, bevor ich zu jedem dieser Bereiche zurückkomme, lassen Sie mich einfach etwas schmutzige Wäsche aufhängen, wenn Sie so wollen.

Hier ist die Sache, ich glaube nicht, dass der gekoppelte Genrebegriff "Survival Horror" Dead Space mehr gerecht wird. Im Gegensatz zu den Resident Evils, bei denen Sie wirklich vor Feinden fliehen können und sich mit den Stalkergegnern auseinandersetzen müssen, die buchstäblich nicht gestoppt werden können, spielt sich Dead Space anders. Es hat immer noch diesen Terror in seinem Kern, aber wirklich ist dies ein Actionspiel, eines, in dem Sie mit Verzweiflung überlastet sind. Und was ich damit meine, ist, dass man Isaac nie wirklich in Gefahr sieht, er wirkt immer als Meister seines Schicksals und kämpft nicht darum, sein Leben um ein paar weitere Minuten zu verlängern, während er den Monstern entkommt, die ihn jagen. Nein, Isaac Clarke ist eher ein Actionheld, der Probleme eher lösen würde, indem er Plasmageschosse in die Nähe schleudert, anstatt zu schleichen und auszuweichen.

Und das führt mich zum Teil der "Verzweiflung", denn für mich muss ein Spiel, das als "Überleben" bezeichnet wird, mit mehr Bedrohungen als nur den Feinden vor Ihnen kämpfen müssen - sonst könnte jedes Actionspiel und jeder Shooter die Rechnung erfüllen. Sicher, Dead Space hat manchmal Sauerstoffwerte zu verwalten, aber das ist an bestimmten Stellen eher eine Nischen-Gameplay-Mechanik. Nein, der größte Feind, den Isaac überwinden muss, und deshalb denke ich, dass "Verzweiflung" diesen Titel in der heutigen Zeit besser beschreibt, ist die Munitionswirtschaft, die sich auf die uralten "Survival-Horror" -Tropen des Zerschlagens von Kisten und des Plünderns von Leichen stützt, um Munition zu finden, während sie nicht in Geschäften sind, und aus meiner Erfahrung ist dies nicht wirklich die lohnendste Mechanik. Dead Space versorgt dich gerne mit Tonnen von auszugebenden Credits über Munition, und das bedeutet, dass du in Geschäfte gehst, um nur Stapel von Kugeln zu kaufen, damit du deinen Necromorph-Tötungs-Amoklauf fortsetzen kannst. Warum sollten Sie am Ende des Tages ein Upgrade für eine Waffe kaufen, wenn Sie keine Munition haben, um sie in die Praxis umzusetzen.

Deshalb denke ich, dass wir aufhören sollten, Spiele wie Dead Space - und sogar die jüngsten The Callisto Protocol - als Survival-Horror zu betrachten, weil sie nicht wirklich beides sind. Versteh mich nicht falsch, die Verbesserungen und Ergänzungen, an denen EA Motive in diesem Remake gearbeitet hat, verstärken den Terror und die Atmosphäre ernsthaft, aber du fühlst dich nie wirklich ängstlich, wenn du spielst.

Aber was diese Verbesserungen betrifft, so spiele ich hauptsächlich auf das audiovisuelle Erlebnis an, das heute anders ist als vieles andere. Das Spiel ist grafisch atemberaubend, und die Art und Weise, wie der Entwickler volumetrischen Nebel und Dampf auf spärlichen Lichtquellen verwendet, lässt den Ishimura feindselig erscheinen, wie es noch nie zuvor der Fall war. Fügen Sie dazu die Audioverbesserungen hinzu, die 3D-Audio in das Spiel bringen, etwas, das Sie unbedingt mit Kopfhörern erleben müssen, da Necromorphs aus allen Richtungen aus Lüftungsöffnungen springen und Ihr bester Freund und rettende Gnade, wenn sie es tun, Ihre Ohren sein werden. All dies kommt zusammen, damit sich Dead Space Remake wie mehr als nur ein Remake anfühlt, es ist eine frische Interpretation der ikonischen Science-Fiction-Serie und eine, die ich den Spielern empfehlen würde, es tatsächlich mit einer niedrigeren Helligkeitseinstellung als üblich zu versuchen. denn sich auf Scheinwerfer und Isaacs Fackel verlassen zu müssen, wirkt Wunder, um Dead Space mehr in die Horror-Ader zu tappen.

Das Ambiente und die technologischen Verbesserungen sind nicht alles, was EA Motive optimiert hat. In diesem Remake ist Dead Space ein nahtloses Abenteuer. Es gibt keine klaren Ladebildschirme (vielmehr sind sie maskiert, wenn sie in der Straßenbahn fahren, darauf warten, dass sich Türen öffnen, sich durch enge Stellen quetschen), was bedeutet, dass Sie durch die gesamte USG Ishimura wandern können, ohne auf ein tatsächliches Spielniveau beschränkt zu sein. Hinzu kommt die Fähigkeit, in der Schwerelosigkeit zu durchqueren und herumzuzoomen, wie Isaac es in den späteren Dead Space-Fortsetzungen tut, all das macht dieses Remake modern und frisch, trotz der Tatsache, dass die Erzählung und Geschichte immer noch die gleiche ist wie das, in das wir uns alle 2008 verliebt haben.

Jetzt werde ich Ihnen nicht sagen, dass Dead Space makellos ist, weil es das nicht ist. Im Gespräch scheint Isaac Abstand zu halten und konzentriert sich nie wirklich auf die Person, mit der er chattet, was wirklich beunruhigend ist. Außerdem ist es schwer, die Verbesserungen zu würdigen, die das Entwicklungsteam an den Necromorph-Feinden vorgenommen hat (ihnen Skelette, Fleisch zum Verbrennen und detaillierte Anatomien zu geben), da Sie die gleiche Formel wie immer verwenden, um sie zu besiegen - d.h. ihre Gliedmaßen wegzublasen. Es ist hübscher, wenn man es als solches beschreiben kann, aber nicht viel mehr, da es nie wirklich seine Herangehensweise an den Kampf ändert. Sie werden höchstwahrscheinlich immer noch den Plasmaschneider gewaltsam verwenden, um Gliedmaßen wegzuhacken, anstatt die Waffentypen zu verwenden, um Feinde strategisch auszuschalten, was in etwa so aussehen sollte, als würde man den Flammenwerfer oder das Pulsgewehr verwenden, um Fleisch abzusprengen oder wegzubrennen, so dass Sie mit dem Cutter leichter Knochen durchschneiden können. Es spielt sich in der Praxis einfach nie so ab.

Ansonsten finde ich die Speicherpunkte immer noch eine ziemlich archaische Mechanik, da es Autosave-Elemente gibt, es ist nur nicht häufig. Du kannst nie sagen, wann du dich auf das automatische System verlassen kannst oder wann du tatsächlich selbst die Kontrolle übernehmen musst, bis es zu spät ist und der Respawning-Ladebildschirm den Zyklus beendet. Plus, eine letzte Kleinigkeit, die mich erschüttert, sind diese Flug- (oder eher Null-G-) Systeme, die ein wenig widerlich werden können, wenn Sie anfangen, die Orientierung zu verlieren. Zugegeben, das könnte eine sehr reale Interpretation dessen sein, wie sich die tatsächliche Null-G-Bewegung anfühlt, aber ich war noch nie im Weltraum, also wirkt es nur ein bisschen widerlich.

Aber nichts davon ändert meine Meinung, dass Dead Space Remake eines der besten Remakes ist, die wir je erhalten haben. Die technologischen, akustischen und grafischen Verbesserungen wirken Wunder für das Niveau der Immersion, auf das dieses Spiel angewiesen ist, und die Qualität und der Feinschliff sind so willkommen, wenn man einige der anderen "fertigen" Spiele betrachtet, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Egal, ob Sie neu im Dead Space-Universum sind oder zurückkehren möchten, dies ist ein Spiel, das einen Blick wert ist, da es aufregend, verrückt, fesselnd und vor allem für ein Videospiel viel Spaß macht.