Dead Space Hersteller Glen Schofield hat seinen Rücktritt aus der Videospielbranche angekündigt

HQ

Es ist das Ende der Videospielreise für den Entwickler Glen Schofield, denn der ikonische Schöpfer von Dead Space und The Callisto Protocol sowie Gründer von Studios wie Sledgehammer Games und Striking Distance hat beschlossen, sich von der "täglichen Arbeit" als Spieleentwickler zurückzuziehen.

Dies wurde in einem emotionalen LinkedIn-Video von Schofield bestätigt, in dem er einfach erwähnte, dass er nach 35 Jahren in der Spielebranche beschlossen hat, sich zurückzuziehen und keine neuen Ideen und Kreationen mehr nachzuverfolgen.

Am bekanntesten für seine Zeit bei Visceral Games und die Entstehung von Dead Space trug Schofield dazu bei, das Call of Duty-Franchise zu dem modernen Giganten zu entwickeln, zu dem sie heute geworden ist, mit Hauptrollen in Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty: WWII. Sein jüngstes Werk war der spirituelle Nachfolger von The Callisto Protocol in Dead Space, einem Survival-Horror-Spiel, das in der fernen Zukunft des PUBG: Battlegrounds-Universums spielt.

Danke für die ganze harte Arbeit, Schofield. Mehr von dem legendären Entwickler findest du unten in einem unserer aktuellen Interviews mit ihm.