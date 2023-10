Dead Space, Cities: Skylines II und Jusant führen eine neue Runde von Game Pass-Ergänzungen an

HQ

Wenn ein neuer Monat beginnt und irgendwo in der Mitte von ihnen, präsentiert Microsoft immer eine neue Reihe von Spielen, Vergünstigungen und anderen Dingen, die in den Game Pass kommen, wie in diesem Fall im Oktober 2023.

Dieses Mal bekommen wir viele interessante Ergänzungen, vor allem die lang erwartete Fortsetzung Cities: Skylines II, die wir euch wärmstens empfehlen. Ebenfalls enthalten ist das Dead Space Remake, was sehr passend erscheint, wenn man bedenkt, dass Halloween vor der Tür steht. Wir möchten auch die wunderbar gemütlichen Mineko's Night Market und Jusant hervorheben, die am ersten Tag zum Service hinzugefügt werden.



Like a Dragon: Ishin (Cloud, Xbox und PC) – Heute



F1 Manager 2023 (Cloud, Xbox und PC) – 19. Oktober



Städte: Skylines II (PC) - 24. Oktober



Dead Space Remake (Cloud, PC und Xbox Series S/X) EA Play - 26. Oktober



Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud und Xbox) – 26. Oktober



Mineko's Night Market (Cloud, Xbox und PC) – 26. Oktober



Headbangers Rhythm Royale (Cloud, Xbox und PC) - 31. Oktober



Jusant (Cloud, Xbox und PC) – 31. Oktober



Wie üblich gibt es auch Vergünstigungen zum Abholen, wie 75 Tage kostenlosen Crunchyroll-Anime und ein Paket für Smite. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Xbox Wire.