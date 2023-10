Dead Space 3 Autor würde das Spiel komplett neu machen, anstatt es neu zu machen

HQ

Dead Space 3 war eine ziemlich signifikante Ablenkung von den Survival-Horror-Wurzeln der Serie, da es mehr ein Actionspiel als ein Horrorerlebnis war. Es war auch das letzte Spiel der Serie, bevor Motive den ersten Titel Anfang des Jahres neu auflegte, und wenn Sie befürchten, dass Dead Space 3 auch so neu gemacht wird, wie es einmal war, hat der ursprüngliche Autor des Spiels erklärt, dass er, wenn er die Chance dazu hätte, das Spiel komplett neu machen würde.

Chris Beaver, der als Autor und Co-Produzent des Spiels gilt, hat sich kürzlich mit dem CaptainBribo-Podcast (danke, PCGN) zusammengesetzt, um über den Titel zu sprechen, in dem er ausdrücklich erklärte:

"Nun, in diesem [Dead Space] Remake-Territorium würde ich Dead Space 3 fast komplett überarbeiten, aber ich würde den Lore-Beat beibehalten, auf dem es basiert, die Lore, die du herausfindest, behalten, und ich würde Ellie dort haben, aber in einer anderen Beziehung [mit Isaac] und die gesamte Hauptgeschichte neu machen."

Beaver merkt an, dass er die Dreiecksbeziehung zwischen Isaac, Ellie und Robert entfernen und die gebrochene Isaac-Dynamik aus dem ersten Spiel weiter erforschen würde, wobei er diese Beziehung als die von Gollum und Smeagol in The Lord of the Rings bezeichnet.

Auf die Frage, warum Dead Space 3 so endete, wie es endete, bemerkte Beaver: "Der Plan [mit Dead Space 3] war, dass wir in andere Gameplay-Genres expandieren würden. All diese Teile zusammen haben nicht nur kein neues Publikum generiert, sondern auch das alte Publikum verloren. Wir durften von Anfang an kein Horrorspiel machen."