Dead Rising bekommt ein neues Remaster für PS5 und Xbox Series

Seit Dead Rising 4 sind fast acht Jahre vergangen, daher ist es verständlich, dass sich viele Gedanken über die Zukunft der Franchise gemacht haben. Nun, es scheint, als ob Capcom bereit ist, zumindest das Wasser zu testen.

Denn der kurze Trailer unten verrät, dass Capcom ein weiteres Remaster von Dead Rising aus dem Jahr 2006 macht. Diese neue Version heißt Dead Rising Deluxe Remaster und kommt zumindest für PS5 und Xbox Series. Das ist so ziemlich das Einzige, was uns gesagt wird. Der Trailer zeigt jedoch ein paar Einblicke in das Spiel und es sieht sogar ein bisschen besser aus als das Remaster von 2016.

Erwarten Sie, dass Sie "bald" mehr erfahren, was wahrscheinlich spätestens im August die Gamescom bedeutet.