Dead or Alive 6: Last Round

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"Die Zeit ist vergangen und das Kampfgenre hat sich weiterentwickelt, aber Dead or Alive nicht."

Das ist es, was mein Kollege Jonas schrieb, als Dead or Alive 6 vor sieben Jahren erschien. Was wir wahrscheinlich nicht wussten, ist, dass das gleiche Gefühl auch für die "Last Round"-Edition dieses Spiels im Jahr 2026 gelten würde.

Natürlich, wenn das Basisspiel sich schon zum Start veraltet anfühlte, konnte eine definitive Version kaum mehr daran ändern, oder? Allerdings haben wir gesehen, dass sich auch andere Kampfserien im Laufe der Jahre stark verbessert haben, sodass es immer Hoffnung gibt. Was wäre, wenn sie das Kampfsystem so anpassen würden, dass es tiefer und fesselnder wird? Was wäre, wenn das grafische Upgrade auf die neuere Generation einen enormen visuellen Unterschied gemacht hätte?

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Allerdings solltest du davon nicht viel erwarten. Unter der hässlichen Oberfläche gibt es einige der wunderschön choreografierten Kämpfe, die man aus der Serie kennt und liebt, mit agilen Bewegungen, Ninja-Gefühlen und interessanten Kombinationsmöglichkeiten, aber alles andere wird einen immer wieder runterziehen.

Wir wissen, dass es ein Xbox One/PS4-Original war, aber dieses Original war ohnehin schon hinterherhinkend und sah aus wie ein spätes Xbox 360/PS3-Spiel. Da das grafische Update hier so schüchtern ist, sieht es auf einem größeren Bildschirm und in größerer Auflösung eher schlechter aus. Erwarte keine zusätzlichen Effekte, höher aufgelöste Texturen, geschweige denn mehr Geometrie. Es ist ein hochskaliertes Projekt, ohne HDR-Unterstützung und, merkwürdigerweise, mit der Möglichkeit, zwischen Leistung und Grafikqualität zu wählen. Wir haben das folgende zehnminütige Video zu letzterem aufgenommen, damit ihr es euch selbst erzählen könnt:

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Das Video fängt einen frühen Abschnitt des Story-Modus ein. Auch wenn ich das sehr japanische Menü "Zeitlinien weglassen" für die Navigation des Modus nicht stört, gibt es keine einzelne Zwischensequenz, die nicht unglaublich alt, peinlich oder peinlich aussieht. Und ich meine nicht "peinlich" im Sinne von: "Schau, wieder eine spärlich bekleidete junge Dame mit übergroßen, wackelnden Brüsten". Das war schon immer die künstlerische Wahl für das Charakterdesign in der Serie, und man weiß, was einen erwartet. Ich meine, dass diese Zwischensequenzen sehr wohl aus einem der frühen Ninja Gaiden-Spiele auf der originalen Xbox stammen könnten, mit Plastik-Low-Poly-Charakteren, unbeholfenem bis keinem Lippen-Sync, schlechter Animation und Kameraführung und natürlich nerviger Synchronisation aufgrund alberner Texte.

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Der DoA Quest-Modus bleibt als Einzelspieler-Modus jedoch interessant, da er dich dazu ermutigt, die Mechaniken während der jeweiligen Herausforderungen zu lernen und zu meistern. Ich mag das Kampfsystem von DoA, die Aikido-Philosophie, bei der man die Gewalt des Gegners zu seinem Vorteil nutzen kann, und wie immer die Tasten belegt sind. Allerdings wirkten einige ältere Teile für mich flüssiger, da das Kampftempo manchmal seltsam reduziert wird. Außerdem gelingt es neuen Gimmicks wie Fatal Rush immer wieder nicht, die Formel zu modernisieren, und ohne offensichtlich zu kopieren, sollten Entwickler sich ein oder zwei Seiten aus den Büchern von Capcom, Namco, SNK und sogar Riot nehmen.

Mit all dem auf dem Tisch bietet die Last Round im Grunde fünf neue Charaktere (Rachel, Tamaki, Nyotengu, Phase 4, Momiji) und eine Menge Kostüme, aber aus irgendeinem Grund werden DLCs wie KoFs Mai Shiranui Tag 1 nicht enthalten. Mindestens kannst du auch alles mitnehmen, was du für das Hauptspiel freigeschaltet oder gekauft hast.

Ach ja, und es gibt auch einen umfassenden Fotomodus, in dem man, abgesehen davon, dass man die Kamera frei drehen kann, wenn Körperteile noch mehr wackeln, auch zwischen verschiedenen Positionen, Posen und Gesichtern wechseln kann, selbst wenn man den Moment mitten im Kampf eingefroren hat. Da Kasumi und Mari Rose fünf Kostüme bekommen haben, die von Spielen wie Dead or Alive Xtreme Venus Vacation inspiriert sind, können wir sehen, wo viele Fans die meiste Zeit verbringen und woher der Sommer-Bikini-Kalender für die Rückseite ihrer Wohnheimtür stammen wird.

Am Ende des Tages bedeutet Dead or Alive 6: Last Round ein sehr geschätztes Paket für Hardcore-Fans, um den neuesten Teil zu genießen, den sie wahrscheinlich bereits besitzen, aber auf neuerer Hardware. Und ein bisschen mehr. Auch wenn das Kampfsystem zugänglich und einzigartig ist, wirkt es nach sieben Jahren noch veralteter, und das gilt auch für Zwischensequenzen, Erzählung, Grafik, Animation und so ziemlich alles andere. Da Dead or Alive 7 bereits angeteasert ist und man sowohl den traditionellen als auch den kommenden Wettbewerb (Virtua Fighter Crossroads, Haradas neues Spiel mit SNK...) betrachtet, muss Team Ninja hart arbeiten, um ein komplettes, überzeugendes Reboot der Serie zu schaffen.