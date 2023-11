Dead Island, Teardown, Dragon's Dogma und mehr werden Teil von PlayStation Plus

HQ

Tuxedo hat uns im September eine sehr angenehme Überraschung beschert, als sie ankündigten , dass Teardown am 15. November direkt für PS Plus Extra erscheinen würde, wenn es um PlayStation 5 geht, aber das ist bei weitem nicht das einzige großartige Spiel, das Abonnenten ab nächster Woche "kostenlos" genießen können.

Sony gibt bekannt , dass die folgenden Spiele am 21. November zur PS Plus Extra-Bibliothek hinzugefügt werden:





Alternate Jake Hunter: Daedalus Das Erwachen des Golden Jazz



Dead Island: Riptide's Definitive Edition



Dragon's Dogma: Dark Arisen



Eiyuden Chronicle: Rising



Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON: Extreme Vs. Maxi Boost ON



Nobunagas Ehrgeiz: Taistagas Ehrgeiz: Taishi



River City Nahkampf-Mach!!



Superliminal



Teardown (heute)



Premium-Mitglieder erhalten am Dienstag außerdem diese Klassiker:



Grandia



Jet Moto



Klonoa Phantasy Reverie Series



Parappa the Rapper 2



Up



Es ist wichtig zu beachten, dass River City Melee Mach!! nur in Großbritannien, Belgien, Bulgarien, Ungarn, Zypern, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Luxemburg, Malta, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und der Schweiz hier in Europa erhältlich sein wird, während Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz nur in Bulgarien, Ungarn, Zypern, Zypern, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Irland, Malta, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Spanien.