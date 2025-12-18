Dead Island 3 plant einen Start im ersten Quartal 2028

Die Wartezeit zwischen Dead Island und Dead Island 2 war unglaublich lang, aber es scheint, als wolle Dambuster Studios uns nicht noch ein weiteres Jahrzehnt in Spannung halten, da wir das Spiel in ein paar Jahren sehen könnten.

Laut dem aktuellen Finanzbericht von Dambuster Studios (wie von Timur222 aufgenommen) wird Dead Island 3 als in Entwicklung vermerkt, mit einem geplanten Veröffentlichungsplan für das 1.2. Quartal 2028. Der Threequel ist das Hauptprojekt des Studios.

Dead Island 2 konnte mehr als 20 Millionen Spieler anziehen (was nicht zu verkauften Exemplaren führt, da es zeitweise über Game Pass und kostenlos über den Epic Games Store erhältlich war), und Dambuster feierte diese Nachricht mit der Ankündigung Dead Island 3. Damals wussten wir noch nicht, wann wir das Spiel sehen würden, aber jetzt haben wir eine bessere Vorstellung davon, wann wir es erwarten können.

Obwohl wir von einigen großen Titeln für 2026 und 2027 wissen, steht derzeit nicht viel im Kalender 2028, also willkommen Dead Island 3. Ich hoffe nur, dass GTA VI dich dort nicht bald anschließt.