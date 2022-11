Dead Island 2 wurde auf April verschoben

HQ

Wer gespannt war und auf die Chance gewartet hat, das kommende Dead Island 2 in die Hände zu bekommen, muss noch etwas warten, denn der Entwickler Dambuster Studios hat nun bekannt gegeben, dass sich der Titel verschoben hat.

Zugegeben, es ist keine große Verzögerung, da Dead Island 2 nun am 28. April 2023 anstelle des vorherigen Veröffentlichungsdatums am 3. Februar erscheinen wird. Aber das ist eine zusätzliche Verzögerung für ein Spiel, das seit seiner ursprünglichen Ankündigung vor fast einem Jahrzehnt bereits unzählige Male verzögert wurde.

Was uns jedoch einfällt, ist ein weiterer Blick auf den Titel. Am 6. Dezember 2022 findet ein Showcase statt, das einen zusätzlichen Einblick in das Gameplay und das, was dieses Zombie-Tötungsspiel bieten wird, geben wird.