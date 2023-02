Dead Island 2 startet eine Woche früher als geplant

HQ

Erinnerst du dich, als ich darüber schrieb, dass Star Wars Jedi: Survivor auf den 28. April verschoben wurde, und erwähnte, dass es schlechte Nachrichten für Dead Island 2 waren? Dambuster Studios und THQ Nordic sind sich einig, also haben sie heute zwei gute Neuigkeiten für uns.

Der erste ist, dass Dead Island 2 Gold geworden ist, was im Grunde bedeutet (es sei denn, Sie sind Cyberpunk 2077), dass die Entwicklung abgeschlossen ist und das Spiel zum Druck und Vertrieb geschickt werden kann. Wir sehen selten Spiele mehr als zwei Monate vor dem Start, was einer der Gründe für die zweite gute Nachricht sein könnte: Dead Island 2 wurde um eine Woche vorverlegt und wird nun am 21. April erscheinen.