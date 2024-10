Dead Island 2, Return to Monkey Island und Gris gehören zu den neuen Spielen für PS Plus Extra/Premium

HQ

Sony hat neue Titel für den PlayStation Plus-Spielekatalog angekündigt. Abonnenten von PS Plus Extra und Premium auf PS5 und PS4 haben ab dem 15. Oktober Zugriff auf die folgenden Titel:



Tote Insel 2



Zwei-Punkt-Campus



Die Dark Pictures Anthologie: Der Teufel in mir



Gris



Rückkehr zur Affeninsel



Ghostbusters: Entfesselte Geister



Feuerwehr-Simulator The Squad



Überführung 2



Tour de France 2023



Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands



Neben den modernen PS5- und PS4-Spielen können PS Plus Premium-Abonnenten drei Spieleklassiker spielen: Dino Crisis, Siren und R-Type Dimension EX sowie einen PlayStation VR2-Titel: The Last Clockwinder.

Sei dir bewusst, dass die Spielebibliothek von Land zu Land variieren kann, also überprüfe deine lokalen PlayStation-Netzwerke, falls es Unstimmigkeiten gibt.

Für Abonnenten von PlayStation Plus Essential sind die monatlichen Spiele für Oktober, WWE 2K24, Dead Space und Doki Doki Literature Club bereits zum Download und Spielen verfügbar. Der Spielekatalog ist nur für Abonnenten der teureren Stufen PS Plus Extra und Premium verfügbar.