Dead Island 2 ist gerade überraschend im Game Pass gelandet

HQ

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über die Neuzugänge, die für Game Pass (sowohl Xbox als auch PC) in den kommenden Tagen und Wochen geplant sind. Diese Liste enthielt eine Reihe interessanter Titel, wie Madden NFL 24, Tales of Arise, Warhammer 40,000: Boltgun und mehr, aber sie enthielt keine Erwähnung von Dead Island 2.

Was überraschend ist, da das Spiel gerade erst in den Abo-Service aufgenommen wurde. Der Haken an der Sache ist, dass dies nur für die Xbox Game Pass -Bibliothek und speziell für Xbox Game Pass Ultimate -Abonnenten gilt. Wenn Sie diese Stufe des Abonnements haben, können Sie eintauchen und sich den neuesten Zombie-Tötungstitel von Dambuster Studios ansehen.

Vergiss auch nicht, dir unsere Rezension von Dead Island 2 hier anzusehen, sowie unsere Gedanken zur Haus-Erweiterung für das Spiel.