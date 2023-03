Dead Island 2: Hands-on mit Dambusters Zombie-tötender Fortsetzung

HQ

Zu sagen, dass Dead Island 2 die Definition von Entwicklungshölle ist, ist fast eine Untertreibung. Es hat sich zwischen verschiedenen Entwicklern wie eine Art unerwünschte Trophäe bewegt, wobei Techland (der das Original 2011 gemacht hat) nicht zugetraut wurde, die Fortsetzung zu machen, da Yager Development stattdessen die Gelegenheit bekam.

Die Entwicklung verlief jedoch anscheinend nicht gut und es war stattdessen Sumo Digital, der übernehmen musste. Aber auch das lief nicht gut, so dass die Entwicklung 2019 nach Dambuster verschoben wurde. Während dieser ganzen Zeit herrschte fast Stille um das Projekt und das einzige, was wir tun mussten, war der schöne Trailer, der 2014 veröffentlicht wurde und ein sonniges Zombie-Abenteuer in Los Angeles zeigte. Wie viel davon hat sich tatsächlich bis zum letzten Spiel erhalten?

Die Antwort ist eigentlich ziemlich viel, was schon früh im Abenteuer klar ist. Die kalifornische Zombie-Apokalypse entfaltet sich schnell in einem Präsentationsvideo, das zeigt, dass Ernsthaftigkeit nicht das ist, was sie anstreben. Nach einer kurzen Einführung bekomme ich die Chance, der scheinbar dem Untergang geweihten Stadt Los Angeles (Hell-A) in einem Flugzeug als einer von sechs spielbaren Charakteren zu entkommen, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Dazu gehören die Paralympionikin Amy, eine asiatische Dame, die sehr schnell ist, der straßenkluge Bruno, der so alternativ wie möglich aussieht, und die Stuntfahrerin Carla, die als typischer Panzer fungiert. Ich beschloss, als Ryan zu spielen, gekleidet in einem Feuerwehrmannsoutfit und scheinbar bereit für alles. Er ist jedoch eher ein männlicher als jemand, der professionell für Katastrophen ausgebildet ist, aber immer noch als Panzer fungiert.

Aber es wäre kein großes Spiel, wenn ich tatsächlich der Katastrophe entkommen und an einem sicheren Ort leben könnte, während ich darauf warte, dass die Welt wieder normal wird. So kommt das Flugzeug nicht weit und das Abenteuer kann beginnen. Meine erste Mission ist es, zu einer Berühmtheit in Bel-Air zu gelangen, die ich im Flugzeug getroffen habe. Das einzige Problem ist, dass ich gebissen wurde und kurz davor bin, ein Zombie zu werden, nur scheint es nicht zu passieren. Es stellt sich heraus, dass Ryan immun ist.

Schon früh im Spiel habe ich das Gefühl, dass ich über alles, was passiert, vollständig Bescheid weiß, da die Steuerung genau nach der Standardvorlage eingerichtet ist. Ich kann springen, mich ducken, Dinge schlagen, Dinge werfen, eine Taschenlampe einschalten, und alles ist intuitiv auf den Tasten, die ich erwarte. Man könnte sicherlich argumentieren, dass Dinge, die nicht kaputt sind, nicht repariert werden sollten, und Änderungen nur um ihrer selbst willen sind oft unnötig.

Zombies gibt es in allen möglichen Formen und Designs und es ist wichtig, die richtige Waffe mit den richtigen Modifikationen zu wählen, um ihnen zu begegnen.

Aber leider ist das nicht der einzige Bereich, in dem ich das Gefühl habe, dass Dambuster nicht wirklich die Kapazität hat, genug Neues zu tun, sondern in alte Gewohnheiten verfällt. Es ist lange her, dass ich das ursprüngliche Dead Island gespielt habe, aber es ist leicht zu fühlen, dass dies ein bisschen zu sehr wie ein geradliniger und schöner (weil dies ein großartig aussehendes Spiel ist, denken Sie nicht anders) Nachfolger eines Spiels von 2011 ist. Jetzt ist es natürlich IS eine Fortsetzung eines Spiels von vor zwölf Jahren, aber es ist 2023 und mehr sollte in Bezug auf das Gameplay passiert sein.

Einige Beispiele dafür, was ich meine, sind, dass man oft Missionen bekommt, bei denen es einfach darum geht, ein Gebiet von vorrückenden Zombies zu säubern, bevor ein neues Ereignis ausgelöst werden kann. Und schon in der Vorschauversion, die ich gespielt habe, hatte ich ein wenig zu viele Türen, denen Batterien fehlten (wer rannte herum und riss alle Batterien während der Apokalypse heraus?), von denen ich finden musste, um voranzukommen. Das Setup fühlt sich einfach ein bisschen zu altmodisch an, die Ereignisse in der Geschichte müssen ein dynamischeres und überraschenderes Setup bieten, als nur mit dem im Grunde genau dem gleichen Modell wie dem ersten Resident Evil in den 90ern zu plumpsen.

Außerdem fühlt es sich ein bisschen albern an, mit einer massiven Brechstange herumzulaufen, die auf einer Werkbank repariert werden muss, nachdem ich zwei schwammige Zombies in den Kopf geschlagen habe. Ich bin auch nicht scharf darauf, Tonnen von Rohstoffen sammeln zu müssen, um genug zu haben, um den Poolqueue zu reparieren, mit dem ich Feinde töte. Es verlangsamt das Tempo, und das wird verstärkt, wenn ich das Stück Stoff, das direkt vor mir liegt, nicht aufheben kann, weil ich nicht genau an der richtigen Stelle stehe.

Den Kämpfen fehlt ein wenig Gewicht, sie sind aber die Highlights von Dead Island 2.

Glücklicherweise hat Dead Island 2 andere Dinge zu bieten. Zunächst einmal haben wir das Reparatursystem, das auch Verbesserungen beinhaltet. Solange Sie genügend Rohstoffe haben, können Sie Ihre Werkzeuge so reparieren, dass Ihr schweres Eisenrohr ausreichen könnte, um eine weitere Handvoll Zombies zu töten, bevor es wieder bricht - und sie verbessern. Letzteres kann Dinge wie mehr Schaden oder Stromschlag für Ihre Opfer bringen, aber auch andere Vorteile. Ich freue mich darauf, mehr davon im fertigen Abenteuer zu erkunden.

Es gibt auch ein Kartensystem, auf das die Entwickler wirklich stolz sind. Im Grunde funktioniert es wie ein Levelbaum, in dem Sie kontinuierlich Karten ersetzen, so dass Sie immer die gewünschten Vorteile haben. Obwohl diese Vorschauversion (die ein paar Stunden lang war) mir nicht viel zum Ausprobieren gab, konnte ich mich mit Karten ausstatten, die dem Feind Schaden zufügen, wenn ich Gesundheitspakete verwende, und einer anderen, die zu erfolgreichen Kombos führt, die mich haltbarer machen. Dies ist ein potenziell sehr interessantes System, in das ich große Hoffnungen setze.

Etwas, worüber auch viel gesprochen wurde, ist die Tatsache, dass man in Dead Island 2 seine Gegner wirklich in Stücke reißen kann. Ein gezielter Schlag auf den Kiefer eines Zombies lässt ihn unbeholfen vom Gesicht baumeln, während ein guter Stich in den Rumpf den Darmtrakt freilegt und so weiter. Ich persönlich fand es sehr effektiv, die Beine des Feindes zu bearbeiten. Sie in die Knie zu zwingen macht es viel bequemer, mit den untoten Bastarden fertig zu werden. Während das System der deutlich sichtbaren Wunden, in denen ich meinen Schaden anrichte, rein grafisch ist, mag ich es sehr, sofortiges visuelles Feedback über die Ergebnisse meiner Waffen und Angriffe zu erhalten. Es gibt auch einen Ausdauermesser, der bestimmt, welche Angriffe im Moment am praktikabelsten sind, sowie ein Pariersystem, das nicht nur Leben rettet, sondern dir auch hilft, Mortal Kombat-inspirierte Gegenangriffe durchzuführen.

Sie können von Mortal Kombat inspirierte Hinrichtungen durchführen.

Das Gewicht der Kämpfe ist jedoch nicht ganz perfekt. Wenn ich jemandem mit aller Kraft einen Golfschläger in den Schädel treibe, möchte ich, dass er sich schädlicher anfühlt als hier, was eher so ist, als würde man etwas mit einem Styroporschläger treffen. Trotzdem ist die Spielsteuerung immer noch gut und es macht Spaß, die Vorteile verschiedener Waffen im Kampf auszuprobieren. Darüber hinaus ist es manchmal möglich, die Umgebungen auf unterschiedliche Weise zu meinem Vorteil zu nutzen, obwohl diese in der Demo ziemlich vorhersehbar waren, wie z.B. nasse Zombies zu elektrisieren, sie von Kanten zu stoßen oder in Brand zu setzen, wenn sie in Öl stehen.

Ich hatte mir von Dead Island 2 etwas moderneres Gameplay erhofft. Vieles davon fühlt sich ein wenig zu vertraut und nicht selten geradezu alt an. Gleichzeitig gibt es eine Menge vielversprechender Sachen, nehmen Sie einfach so etwas wie ein Abenteuer im Sonnenschein, scheinbar im Paradies. Den Kämpfen fehlt vielleicht etwas Durchschlagskraft, aber sie sind immer noch hektisch und machen Spaß, und es ist sicherlich möglich, Ihren Kämpfer nach Ihren Wünschen anzupassen. Darüber hinaus fühlt sich Hell-A wie ein unterhaltsamer und unglaublich schöner Ort an, den es zu erkunden gilt, und Sie können oft ein Gefühl dafür bekommen, was in einem verlassenen Haus passiert ist, als eine Art lustiges Detail, um das Thema festzulegen. Kurz gesagt, ich freue mich auf das fertige Spiel, denn mit etwas mehr Kreativität und Überraschungen gibt es Potenzial für etwas richtig Gutes.