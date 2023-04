Dead Island 2 führt die britischen Box-Charts an

HQ

Wenn wir uns die wöchentlichen Verkaufsdaten in Großbritannien ansehen, stehen immer ein paar Wiederholungstäter ganz oben auf der Liste. Die neueste FIFA, Mario Kart 8 Deluxe, und die jüngste Call of Duty sind immer Anwärter auf die Spitzenplätze, aber in der vergangenen Woche hat sich das Tempo geändert.

Wie aus den neuesten wöchentlichen Verkaufsdaten hervorgeht, können wir sehen, dass Dead Island 2 die physischen Verkaufscharts angeführt hat und dass die jüngsten Markteinführungen von Minecraft Legends und Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp an zweiter und dritter Stelle stehen.

Auf diese drei folgen die Titanen von FIFA 23 und Mario Kart, alle vor Super Mario Odyssey (das dank des animierten Mario-Films ein Wiederaufleben erlebt), Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Minecraft und mit God of War: Ragnarök die Top Ten. Call of Duty: Modern Warfare II rutschte diese Woche sogar um vier Plätze ab und fiel auf den 12. Platz.

Sie können die Top 40 physischen Spiele der letzten Woche in Großbritannien in den UKIE-Daten hier sehen.