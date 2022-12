Dead Island 2 enthüllt 2 neue Überlebende

HQ

Dead Island 2 enthüllt zwei seiner sechs spielbaren Überlebenden, Dani und Ryan. Ersterer ist ein Punk, der sich einst für Roller Derbys interessierte, bevor Zombies in Los Angeles einmarschierten, und letzterer ist ein ehemaliger.

Beide Überlebenden werden in Dead Island 2 unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, wobei Dani in der Lage ist, hohe Mengen an explosivem Schaden auszuteilen, während Ryan Zombies mit seinem größeren Körperbau herumwerfen kann, der im Wesentlichen als Panzer fungiert.

Diese Informationen stammen von Game Informer, die das Glück hatten, ein paar Stunden mit dem Spiel und diesen Überlebenden zu verbringen. Darüber hinaus erfuhren sie ein wenig über die Hintergründe von Dead Island 2, bei dem LA in den Lockdown geht, nachdem ein Virus den größten Teil seiner Bevölkerung in Zombies verwandelt hat.

Die Geschichte von Dead Island 2 spielt in den letzten Tagen einer Evakuierungsaktion, bei der sich der Spieler mitten im infizierten LA befindet. Erschwerend kommt hinzu, dass sie sehr früh von einem Zombie gebissen werden. Sie beginnen jedoch nicht, sich in einen Zombie zu verwandeln, was bedeutet, dass der Spieler einen Weg finden muss, seine Immunität in die Welt zu bringen.

Dead Island 2 soll am 28. April 2023 erscheinen.