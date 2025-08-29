Dead in Antares schickt das Survival-Franchise in den Weltraum

Fortsetzungen sind immer ein Balanceakt. Einige von uns wollen mehr vom Gleichen, während andere frische Ideen verlangen. Der französische Entwickler Ishtar Games scheint jedoch mit seiner Dead In-Franchise den perfekten Mittelweg gefunden zu haben, bei dem jeder neue Eintrag in eine völlig andere Umgebung wechselt, die Gameplay-Systeme aber mehr oder weniger gleich bleiben.

Im ersten Spiel, Dead in Bermuda, übernahmen die Spieler die Verantwortung für die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, die gegen Hunger, Durst und zwischenmenschliche Konflikte kämpften. Drei Jahre später machte die Serie mit Dead in Vinland einen Schritt zurück in die Vergangenheit, indem sie Palmen gegen Wikinger tauschte, aber das rundenbasierte Management-Gameplay intakt behielt. Seitdem ist es sieben Jahre lang still um das Franchise, und viele von uns dachten, es sei tot und begraben. Zum Glück war das nicht der Fall.

Denn jetzt ist es an der Zeit, erneut ums Überleben zu kämpfen, diesmal im Weltall. Dead in Antares führt uns in eine feindliche fremde Welt voller Gefahren, von Kristallwäldern über Vulkanwüsten bis hin zu dichten Dschungeln. Genau wie zuvor müssen die Spieler Ressourcen ausbalancieren, neue Technologien erforschen und alles verwalten, von Nahrung und Wasser bis hin zu Erschöpfung und psychischer Gesundheit, oder sie riskieren, ihre Crew zu verlieren. Und wenn Sie neugierig sind, eine brandneue Demo ist gerade live auf Steam.

Hast du eines der vorherigen Dead In-Spiele gespielt?