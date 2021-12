Dead Cells: The Queen and The Sea DLC erscheint Anfang Januar

HQ

Motion Twin hat vor ein paar Tagen das Veröffentlichungsdatum des kostenpflichtigen Dead-Cells-Zusatzinhalts "The Queen and The Sea" bekanntgegeben. Das DLC ist für den 6. Januar geplant, es kostet 5 Euro und laut dem Entwicklerstudio werden sich Käufer über zwei besonders herausfordernde, neue Bereiche freuen dürfen. Diese liegen auf dem Weg zwischen dem Startgebiet und den Arealen High Peak Castle, bzw. Hand of the King.

The Infested Shipwreck ist ein gruseliges Schiffswrack, das von unheimlichen Schrecken bewacht wird, und der Leuchtturm ist ein vertikales Level, in dem wir Seilrutschen benutzen müssen. Wer es bis zur Spitze der Konstruktion schafft, findet dort einen Bosskampf vor, der ein brandneues Ende bewacht. Auf dem Weg dorthin erwarten euch allerdings einige Minibosse und andere Fallen.