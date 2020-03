Dead Cells: Motion Twin borgt sich berühmte Brechstange aus Half-Life

Zur Feier der Veröffentlichung von Valves neuestem Half-Life-Kapitel hat Motion Twin, das Team hinter Dead Cells, ein neues Update veröffentlicht, dank dem Fans der Actionserie einen ikonischen Bekannten wiedersehen. Gemeint ist die legendäre Brechstange, die nun auch in Dead Cells zu finden ist. Dieser Gegenstand verursacht unmittelbar nach dem Durchbrechen einer Tür oder einer anderen zerbrechlichen Wand im Spiel einen kritischen Treffer.

In einem Tweet schreibt Motion Twin an "Lord Gaben" eine niedliche Nachricht, da sie von Valve gerne ein paar VR-Kits gesponsert bekommen würden: "In einem schamlosen Versuch, Lord Gaben von Valve davon zu überzeugen, uns ein Index-Kit zu schicken (jeden von uns, natürlich), haben wir das hier gebaut."

Neben dieser Half-Life-Hommage hat das Team am 18. Content-Update für Dead Cells gearbeitet und sechs brandneue Feindtypen eingebunden. Eine weitere Neuheit ist die tragbare Tür (kein Witz), die man als eine Art Schutzschild auf dem Rücken trägt. Gleichzeitig wurden neue Affixe eingebunden, mit denen ihr eure aktiven Fertigkeiten oder die Funktionsweise bestimmter Gegenstände verändern könnt. Mehr Infos zu den Änderungen lest ihr in den offiziellen Patch-Notes nach.