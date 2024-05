Dead Cells: Immortalis, um dieses Jahr eine englische Synchronisation zu erhalten

Wenn Sie sich auf mehr Dead Cells gefreut haben, haben wir vielleicht das perfekte Projekt für Sie, das Sie im Auge behalten sollten. Dead Cells: Immortalis ist eine animierte Adaption von Motion Twin s beliebtem Roguelike, einer Serie, die bereits nächsten Monat auf Französisch debütieren soll, bevor sie später in diesem Jahr eine breitere englische Synchronisation erhält.

In der Serie tut sich eine jetzt sehr gesprächige Version des Beheaded mit einem neuen Charakter namens Laurie Esposito Guardian of the Truth zusammen, um eine Vielzahl gefährlicher Feinde zu besiegen und schließlich herauszufinden, wie die Beheaded endlich erliegen und die süße Befreiung des Todes annehmen können.

Die Show wird bereits am 19. Juni auf der französischen Animation Digital Network debütieren, und Sie können unten einen Trailer für diese rein französische Version sehen. Ansonsten ist die englische Iteration für irgendwann später in diesem Jahr versprochen, gemäß Motion Twin.