Dead Cells feiert 3 Millionen Spieler mit Balancing-Update und Schaden über Zeit

Entwickler Motion Twin hat diese Woche weitere Inhalte in ihren beliebten Roguelike-Titel Dead Cells eingearbeitet. Alle Patch-Notes findet ihr auf Steam, doch die...

Die Premiere des Add-Ons The Bad Seed ist ein guter Moment, um weitere Spieler auf Dead Cells aufmerksam zu machen. Da Entwickler Motion Twin dieses umfangreiche DLC...

The Bad Seed: Viel Dead-Cells-Gameplay im neuen DLC-Trailer

am 30. Januar 2020 um 07:16 NEWS. Von Jonas Mäki

Es ist nun sieben Wochen her, dass Motion Twin die bevorstehende Dead-Cells-Erweiterung The Bad Seed angesprochen hat und in der Nacht wollte der Entwickler endlich...