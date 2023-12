Dead Cells Entwickler enthüllen vielversprechende Windblown

Dead Cells war 2018 ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres, also habe ich darauf gewartet, zu hören, was als nächstes von Motion Twin kommt, während ich meine Zeit mit all den Updates und Erweiterungen genieße, die wir für ihr erstaunliches Roguelike erhalten haben. Jetzt wissen wir es.

Das Spiel heißt Windblown und ist ein weiteres Roguelike von den talentierten französischen Entwicklern. Im Gegensatz zu Dead Cells handelt es sich um ein 3D-Spiel, das den Koop-Modus unterstützt. Dieser erste Trailer lässt es auch viel schneller erscheinen, und die zusätzlichen Dimensionen führen offensichtlich zu mehr Freiheit, während wir uns durch Horden von Feinden kämpfen und die Fähigkeiten gefallener Krieger sammeln, die wir finden. Und das alles, während Sie die coole Präsentation genießen, für die das Studio bekannt ist.

Windblown wird in die Fußstapfen von Dead Cells treten und als Early Access auf dem PC starten. Dies wird irgendwann im Jahr 2024 der Fall sein.