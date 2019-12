Dead Cells bekommt 2020 neue Naturgebiete und Bosse

Indie-Spiele können durch ganz verschiedene Dinge positiv hervorstechen. Einige haben eine tolle Optik, andere ein wirklich neuartiges Spielkonzept und manch eines verbindet bekannte Elemente einfach nur sehr gekonnt miteinander, um daraus etwas Einzigartiges zu schaffen. Motion Twin hat das mit ihrem Roguelite Dead Cells geschafft und uns darüber hinaus regelmäßig mit neuen Inhalten überrascht, die sie nachträglich zum Spiel hinzugefügt haben. Wie sie diese Woche bekanntgaben, soll diese Unterstützung auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Das Studio verrät, dass Dead Cells Anfang 2020 eine neue kostenpflichtige Erweiterung namens Bad Seeds erhalten wird. Spieler dürfen sich auf zwei neue Gebiete, eine Reihe von Feinden, mehr Waffen und einen weiteren Boss freuen. Die beiden neuen Areale erinnern an einen Sumpf und an einen botanischen Garten - werten das Spielerlebnis also auch optisch noch einmal deutlich auf. Die neuen Feinde werden diesem naturverbundenen Thema visuell wahrscheinlich folgen.

Bad Seeds wird nicht kostenlos angeboten, da die Erweiterung laut Motion Twin umfangreich genug ausfallen soll, um einen schmalen Preis zu rechtfertigen. Irgendwie müssen sie ihre laufenden Kosten ja auch begleichen, denn für mindestens zwei Jahre wollen sie ihr Spiel noch unterstützen (gleichzeitig arbeiten sie bereits an einem weiteren Projekt). Genauere Infos zur Erweiterung folgen zu einem späteren Zeitpunkt.