Dead Cells: Animierter Trailer wächst zum Start von The Bad Seed

Die Premiere des Add-Ons The Bad Seed ist ein guter Moment, um weitere Spieler auf Dead Cells aufmerksam zu machen. Da Entwickler Motion Twin dieses umfangreiche DLC erstmals verkauft (vergangene Inhalts-Updates waren kostenlos), konnten sie sich eine ansprechende Trailer-Produktion leisten, die auf die Veröffentlichung des neuen Inhalts aufmerksam macht. Das Ergebnis ist ein charmanter Trailer, der euch thematisch auf zwei neue Gebiete und einen weiteren Bossgegner einstimmt. Erste Stimmen sind von The Bad Seed begeistert, fünf schmale Euro zahlt ihr dafür auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One, Switch).

