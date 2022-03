Dead by Daylight verschreckt Angsthasen mit Brettspieladaption

HQ

Brettspiele sind seit Jahren auf dem Vormarsch und Videospiele halten immer häufiger als Modell her. Nun soll auch der Mehrspieler-Hit Dead by Daylight als Gesellschaftsspiel in die Regale der Liebhaber wandern, und zu diesem Zweck wird eine Kickstarter-Kampagne vorbereitet. Ab dem 29. März sammeln die Hersteller Geld, um das Versteckspiel als physische Erfahrung umzusetzen. Genau wie im Original müssen zwei bis vier Überlebende zusammenarbeiten, um einen fiesen Killer zu überlisten. Die offizielle Webseite verrät euch mehr Details zur generellen Idee und dem erwarteten Umfang.