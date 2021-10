Dead by Daylight und For Honor kooperieren in schaurigem Halloween-Event

HQ

Dead by Daylight und For Honor verbringen dieses Halloween gemeinsam. In einem Crossover-Event dürfen die Spieler des Actionspiels For Honor Bekanntschaft mit dem Killer "Trapper" aus dem asynchronen Horrorspiel von Behaviour Interactive schließen. "Survivors of the Fog" führt eine Variation des Spielmodus Dominion ("Herrschaft") ein, in dem zwei Teams à vier Spieler auf einer Karte gegeneinander antreten. Die KI kontrolliert diesmal allerdings nicht die hirnlosen Untertanen, sondern den tödlichen Trapper, der auf der Karte seine Opfer jagt. Dieser Feind steckt ziemlich viel ein und er teilt mordsmäßig aus.

Noch bis zum 11. November könnt ihr in For Honor verschiedene Herausforderungen abschließen, um thematische Anpassungsgegenstände, darunter Ornamente, Outfits und Finisher-Animationen, freizuschalten. Es wird auch ein paar Gegenstände zum Thema Dead by Daylight geben, aber dafür müsst ihr bezahlen.