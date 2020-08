Dead by Daylight: Spieler auf Switch, PS4, Xbox und PC stehen sich im Crossplay gegenüber

Behaviour Interactive hat den Fans ihres beliebten Online-Horrorspiels Dead by Daylight letzte Woche Crossplay ermöglicht. Unabhängig von der Plattform, auf der ihr spielt, könnt ihr ab sofort mit Kollegen und Freunden zusammenspielen. Um neue Freundschaften zu bilden wurde gleichzeitig an plattformübergreifende Freundeslisten gedacht, sodass sich Konsolenbenutzer und PC-Spieler wiedertreffen können. Wisst ihr wer das Thema "Verbindungen" noch in seinen Spielen aufgegriffen hat? Metal-Gear-Solid- und Death-Stranding-Erfinder Hideo Kojima, dem wir den Playable Teaser (P.T.) zu Silent Hills zu verdanken haben... bevor es abgesagt wurde. Hoffentlich blickt die vereinte Dead-by-Daylight-Community in eine rosigere Zukunft.

