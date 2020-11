Dead by Daylight sofort bei Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen spielbar

You're watching Werben

Wie wir bereits im September ankündigten, wird Behaviour Interactives Multiplayer-Horror Dead by Daylight auch auf den Next-Gen-Konsolen landen. Nun haben wir noch bessere Neuigkeiten.

Denn es wurde bestäigt, dass Dead by Daylight ab dem ersten Tag auf der Xbox Series und der Playstation 5 gespielt werden kann. Das bedeutet Xbox-Spieler können heute loslegen, frischgebackene PS5-Besitzer am 12. November. Das Spiel wird mit 60 fps und 4K auf den neuen Konsolen laufen.

Falls ihr bereits eine Xbox One- oder PS4-Kopie des Spiels besitzt, könnt ihr das Spiel einfach auf eure neue Konsole updaten. Zuletzt hat Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive, noch etwas zu den Fans zu sagen:

''Dead by Daylight bricht noch immer Rekorde und wir sind den Fans unendlich dankbar für ihre Unterstützung. Die Zukunft kommt in Form dieser wunderbaren neuen Plattformen zu uns. Dead by Daylight ist dabei und noch besser den je, um Leute auf der neusten Technologie in Schrecken zu versetzen!''

Die Videos für die Next-Gen-Veröffentlichung findet ihr hier unten:

