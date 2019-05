Dead by Daylight: Ghostface-Killer aus Scream kommt, Switch-Version erscheint im September

Ghostface aus Scream ist der nächste Killer in Dead by Daylight, dem asymmetrischen Online-Horrorspiel von Behavior Interactive. Der maskierte Mörder, den viele Spieler aus der beliebten Filmreihe kennen, wird zu einem festen Teil des Horrorspiels, allerdings wissen wir derzeit noch nicht, wann es sobald sein wird.

Außerdem hat Behaviour Interactive die Nintendo-Switch-Umsetzung von Dead by Daylight datiert. Das Studio plant das Spiel zusammen mit insgesamt neun Killern am 24. September auf die Hybridkonsole zu bringen. Konkretere Informationen möchte das Studio heute Abend in einem Livestream anlässlich des dritten Geburtstags enthüllen. Die Show startet um 20:00 Uhr auf Twitch und Youtube, sicher dürfen sich Fans auf die eine oder andere Überraschung freuen.