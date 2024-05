Dead by Daylight-Entwickler veröffentlichen neues Roguelite What the Fog

Neben dem asymmetrischen Horrorspiel hat Dead by Daylight auch eine weitgehend erfolgreiche Dating-Simulation und jetzt ein niedliches Roguelite hervorgebracht. What the Fog ist für 2 Millionen Spieler kostenlos und wurde gestern während des Livestreams von Behaviour Interactive bekannt gegeben.

Wenn Sie einer der 2 Millionen Spieler sein möchten, die dieses Spiel kostenlos erhalten, müssen Sie schnell handeln und sich ein Behaviour-Konto erstellen. Wenn Sie jedoch etwas Geld übrig haben, das ein Loch in Ihre Tasche brennt, können Sie das Spiel für 4,29 £ auf Steam kaufen.

What the Fog ist ein 2-Spieler-Koop-Roguelite, in dem du und ein Freund dich durch viele Monster schießen, Generatoren starten und Tore öffnen, um einem Brettspiel zu entkommen, in das du hineingezogen wurdest. Es ist ab sofort erhältlich.