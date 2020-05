Dead by Daylight: Crossover mit Silent Hill bestätigt, Pyramid Head jagt Heather

Behavior Interactive bereitet das nächste Kapitel für ihr asymmetrisches Horrorspiel Dead by Daylight vor und das wird ein richtig dickes Paket werden. Viele vermuteten im Vorfeld, dass Candyman in die Killerliste aufgenommen werden könnte, aber im heutigen Jubiläums-Streams von Dead by Daylight anlässlich des vierten Geburtstags des Spiels war plötzlich von einer deutlich spannenderen Lizenz die Rede.

Wie sich herausstellt, ist das nächste Kapitel von Dead by Daylight ein Silent-Hill-Crossover. Der neue Killer ist kein Geringerer als der legendäre Pyramid Head, der sein langes Schwert hinter sich herzieht und damit seine Opfer in Angst und Schrecken versetzen wird. In Dead by Daylight heißt er The Executioner und er wird Heather Mason verfolgen, die Protagonistin von Silent Hill 3. Die Konfrontation der beiden wird auf der brandneuen Karte "Midwich Elementary School" stattfinden.

Der Spielleiter Mathieu Côté gab als Antwort auf den Neuzugang Folgendes an: "Wir freuen uns sehr, Silent Hill als Kapitel 16 von Dead by Daylight begrüßen zu dürfen. Silent Hill ist eine solch ikonische Videospiellizenz und es ist wirklich eine Ehre, sie zu unserer legendären Liste des Horrors hinzuzufügen".

Wir bei Gamereactor begrüßen diese Zusammenarbeit von ganzem Herzen und hoffen sehr, dass diese Aktion nur ein Vorgeschmack auf das ist, was Konami mit der Reine noch vorhat. Das Silent-Hill-Kapitel ist ab sofort auf den öffentlichen Testservern (PTR) spielbar und die fertige Version wird voraussichtlich am 16. Juni auf PC und Konsolen erscheinen. Schaut euch einige brandneue Screenshots und einen wunderbar schrecklichen Trailer an.