Dead by Daylight bald von Friday the 13th s Jason Voorhees heimgesucht werden

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Es wird ein großes Jahr für die Fans von Friday the 13th, denn später im Jahr 2026 wird die Prequel-Serie namens Crystal Lake erscheinen. Während sich das Ganze mehr auf die Mutter des berühmten Horror-Slasher-Bösewichts Jason Voorhees konzentrieren wird, wird der ikonische, unaufhaltsame Killer auch ein großes Jahr 2026 erleben, denn vor dem offiziellen 10-jährigen Jubiläum von Dead by Daylight wurde endlich bestätigt, dass die legendäre Figur von Freitag, der 13., in den asymmetrischen Horror-Titel kommt.

Wir wissen noch nicht viel über dieses Crossover und die Zusammenarbeit, da der Entwickler Behaviour Interactive lediglich bestätigt hat, dass Jason bald in Dead by Daylight debütiert – alles nach einem passenden 13-stündigen Livestream-Countdown-Timer, der zu Ende geht.

Bleiben Sie dran, denn Behaviour wird zweifellos in naher Zukunft noch mehr zu berichten haben.