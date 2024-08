Dead Boy Detectives wurde nach einer Saison abgesagt

HQ

Es wurde - sehr zur Enttäuschung der Fans - bekannt gegeben, dass die Netflix's The Sandman Spin-off-Serie, Dead Boy Detectives, nach nur einer Staffel abgesetzt wurde.

Die Serie, die ursprünglich 2021 mit HBO Max pilotiert wurde, wurde 2023 an Netflix verkauft und erst dieses Jahr am 25. April veröffentlicht.

Die Serie wurde von der Kritik gelobt, mit einer durchschnittlichen Kritikerbewertung von 92 % bei Rotten Tomatoes und einer Zuschauerbewertung von 90 %, was zeigt, dass sie wirklich vielversprechend ist und einige leidenschaftliche Fans hat. Neil Gaiman selbst war einer der ausführenden Produzenten der Serie, daher ist es klar, dass sie eine Zukunft im breiteren Sandman-Franchise hätte haben können, wenn man die Chance dazu gehabt hätte.

Aber in einer Geschichte, die so alt ist wie die Zeit, beging Dead Boy Detectives die Kardinalsünde, herunterzufallen, oder besser gesagt, nicht sofort die beliebteste und rekordverdächtigste Show aller Zeiten zu sein.

Er saß drei Wochen nach der Veröffentlichung in den Top Ten desNetflix englischen Fernsehens, was anständig ist, aber in Kombination mit dem extrem hohen Lob derjenigen, die ihn gesehen haben, war das natürlich immer noch nicht genug (danke, Variety).