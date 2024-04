Dead Boy Detectives entführt uns diesen Monat zurück in die Welt von The Sandman

Während Netflix immer noch hart an der zweiten Staffel von The Sandman arbeitet, haben wir ein zusätzliches Projekt, das in derselben Welt spielt, auf das wir uns freuen können. Diese Serie, die als Dead Boy Detectives bekannt ist, folgt zwei besten Freunden, Geistern und talentierten Detektiven, die Fälle und Verbrechen auf der Ebene der Sterblichen lösen. Die beiden müssen dies tun, während sie Hexen, der Hölle und sogar dem Tod ausweichen, was bedeutet, dass es wahrscheinlich eine sehr reale Chance gibt, dass die beiden auf Kirby Howell-Baptiste oder Gwendoline Christie treffen, da diese beiden den Tod und Luzifer Morningstar in der Serie The Sandman spielen.

Dead Boy Detectives wird ab dem 25. April auf Netflix gestreamt und wird George Rexstrew und Jayden Revri alsDead Boy Edwin Payne und Charles Rowland in den Hauptrollen sehen, während Kassius Nelson neben ihnen als Hellseher Crystal Palace zu sehen sein wird.

Seht euch den Trailer zu Dead Boy Detectives und die Zusammenfassung der Serie unten an.

Inhalt: "Edwin und Charles sind beste Freunde, Geister... und die besten Detektive auf der Ebene der Sterblichen. Sie werden alles tun, um zusammenzuhalten - einschließlich der Flucht vor bösen Hexen, der Hölle und dem Tod selbst. Mit der Hilfe einer Hellseherin namens Crystal und ihres Freundes Niko gelingt es ihnen, einige der mysteriösesten paranormalen Fälle des Reiches der Sterblichen zu lösen."