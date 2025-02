D&D-Live-Action-Serie The Forgotten Realms bei Netflix in Arbeit

Netflix wagt sich erneut in den Fantasy-Bereich. Da es an der The Witcher-Front ruhig zugeht, da die Serie in ihrer fünften Staffel zu Ende geht, begibt sich der Streamer für eine neue Serie namens The Forgotten Realms in die Welt von Dungeons & Dragons.

Diese Nachricht kommt über Deadline, die berichtet, dass der ausführende Produzent der Serie, Drew Crevello, ursprünglich an einer D&D-Live-Action-Show mit Paramount gearbeitet hatte, aber die Serie wurde schließlich eingestellt und seitdem auf Netflix gebracht.

Details zur Handlung und Veröffentlichung bleiben spärlich, aber wenn man bedenkt, dass das Setting von The Forgotten Realms viel offener ist, scheint es, als könnte Netflix seine eigene originelle Geschichte erschaffen, ohne dafür kritisiert zu werden, von einer originellen Erzählung abzuweichen, wie im Fall von The Witcher.

Die Popularität von Dungeons & Dragons hat in den letzten zehn Jahren stark zugenommen, und ein großer Teil davon ist Netflix und der Darstellung des Spiels in seiner Serie Stranger Things zu verdanken. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie Dungeons & Dragons mit dem Film Honor Among Thieves in die Live-Action kam, mit mäßigem Erfolg. Hoffentlich zieht ein Streamer ein größeres Publikum an.