D&D hat sein Disco-Elysium-ähnliches Erlebnis, jetzt ist Vampire: The Masquerade an der Reihe

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Der Einfluss von TTRPGs ist in Disco Elysium deutlich zu erkennen, aber jetzt schließen wir den Kreis und es ist klar, dass das beliebte Rollenspiel neue Videospiele inspiriert, die auf unseren Lieblings-Tabletop-Rollenspielerfahrungen basieren. Esoteric Ebb hieß D&Disco Elysium, und jetzt müssen wir einen ähnlich einprägsamen Spitznamen für das neu angekündigte CRPG Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers finden.

Angekündigt auf der PC Gaming Show, Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers führt uns in die dunklen Straßen Montreals, wo wir unseren eigenen Kindred erschaffen und in die Welt hinter der Maskerade eintauchen können. Die Handlung klingt ein wenig wie in Bloodlines II, denn du bist ein Vampir, der nach einem langen Schlaf mit zersplitterten Erinnerungen erwacht. Du wirst jedoch nicht von einer mysteriösen Gestalt in deinem Kopf geleitet, sondern von dem Dünnblütigen Sam auf deiner Reise begleitet.

Die Vergleiche mit Disco Elysium werden deutlich, sobald man den Enthüllungstrailer sieht, der zeigt, dass Fertigkeitsproben ein großer Teil des Spiels sind, und auch die Porträts der Charaktere wirken ziemlich inspiriert von der Arbeit von ZA/UM. Während sich Vampire: The Masquerade – Bloodlines II für viele Fans zu sehr wie ein Actionspiel und zu wenig RPG anfühlte, hoffe ich, dass Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers das mit einem komplett storyorientierten Spiel ausgleichen kann, das auf unseren narrativen Entscheidungen basiert.