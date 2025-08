D&D Beyond macht virtuelle Tabletop-Karten ab September für alle Nutzer kostenlos Es scheint, dass Wizards of the Coast, nachdem das Jahr 2024 viele Kontroversen über D&D mit sich gebracht hat, nun das Vertrauen der Fans wiederherstellt.

HQ Dungeons & Dragons macht das D&D Beyond-Tool Maps ab September für alle, die mit einem Account registriert sind, kostenlos nutzbar. Wenn du ein Modul, eine Karte oder ein Abenteuer über das virtuelle D&D-System besitzt, kannst du das virtuelle Tabletop verwenden. Dies ist nur eine der wenigen großen Änderungen, die in einem neuen Blogbeitrag ausgebügelt wurden, der sich stark auf das Feedback der Community und das Zuhören konzentriert. Dan Ayoub, der neue Head of D&D, erklärte, dass eine "rotierende Beratungsgruppe aus Creatorn, Publishern, Pädagogen und Fans" dazu beitragen wird, die Zukunft an der Seite von WotC zu gestalten. "Wir sind noch dabei, die Struktur und den Prozess fertigzustellen, aber unsere Absicht ist klar: Dies ist keine einmalige Umfrage oder ein PR-Schachzug. Es geht darum, eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Menschen aufzubauen, die D&D zu dem machen, was es ist", schreibt Ayoub. "Wir sind schon einmal gestolpert. Wir haben daraus gelernt. Und jetzt setzen wir uns für eine klarere Kommunikation, mehr Transparenz und konsistenten Support ein – für Spieler, Kreative und Publisher." Bei den neuen Schritten für D&D geht es darum, die Macht wieder in die Hände der Spieler zu legen, aber wir müssen sehen, ob es die Stimmung der Fans in Bezug auf D&D ändern kann. Werbung: Wizards of the Coast