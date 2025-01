DCs Lanterns wird sehr bald mit der Produktion beginnen

HQ

Die Lanterns -Serie von DC wird neben Superman und Supergirl: Woman of Tomorrow eines der ersten Projekte sein, die im neuen DCU veröffentlicht werden. Neben Kyle Chandler und Aaron Pierre hat die Serie auch eine starke Nebenbesetzung, darunter Ulrich Thomsen als Sinestro und Poorna Jagannathan als Sheriff einer Stadt, die plötzlich von Wesen mit Superkräften übernommen wird.

Im Gespräch mit Collider sprach Jagannathan darüber, wie aufgeregt sie war, an der Show teilzunehmen. "Das ist das erste Drehbuch, das ich gelesen habe, bei dem ich verstehe, warum es eine Geheimhaltungsvereinbarung gibt", sagte sie. "Alles ist so verrückt. Es ist das beste Schreiben, das ich je gelesen habe. Ich habe keine Ahnung von Science-Fiction, und es ist mir eigentlich auch egal, aber dieses Drehbuch lässt Sci-Fi wie meine Welt erscheinen. Das macht es für mich so zugänglich. Ich verstehe alles über diese Welt, auch wenn ich diese Welt nicht verstehe. Es ist also das beste Sci-Fi-Drehbuch, das ich je gelesen habe."

Großes Lob. Auf die Frage, wann die Produktion der Show beginnt, verriet Jagannathan, dass die Kameratests am Dienstag beginnen. Wenn man bedenkt, dass das Interview mit Collider am Wochenende in Sundance stattgefunden hat, können wir uns vorstellen, dass die Produktion bereits langsam aber sicher anläuft.