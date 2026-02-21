DC's Justice League: Cosmic Chaos wird sehr bald aus digitalen Stores entfernt werden

HQ

Vor drei Jahren, am 10. März, wurde DC's Justice League: Cosmic Chaos veröffentlicht, ein recht charmantes Action-Abenteuer mit DC-Ikonen und exzellenter Koop-Unterstützung. Es ist ein großartiges Spiel für jüngere und ältere Superheldenfans und definitiv einen Ausprobieren wert, wenn man Spiele wie die Lego-Titel von TT Games mag.

Aber wenn Sie interessiert sind, handeln Sie schnell. Die Entwickler haben angekündigt, dass die Lizenz in drei Wochen ausläuft und das Spiel dann aus den digitalen Stores entfernt wird:

"Wir wollten Sie darüber informieren, dass DC's Justice League: Cosmic Chaos Steam im März bald verlassen wird, da unser Lizenzvertrag für den Titel für digitale Stores abgeschlossen ist."

Wenn du das Spiel bereits gekauft hast, bist du offensichtlich nicht betroffen und kannst es in Zukunft so oft herunterladen, wie du möchtest. Damit jeder die Chance hat, es zu ergattern, bevor es endgültig verschwindet, wurde der Preis um erstaunliche 90 % gesenkt. Das bedeutet, du kannst es jetzt sofort für £3,49 / €3,99 bekommen – und es lohnt sich definitiv. Ein spaßiges Spiel, das man mit Freunden, dem Partner oder den Kindern spielen kann.

Schau zu Steam, dem PlayStation Store, Nintendo eShop oder Xbox Store vorbei und spare viel Geld bei familienfreundlicher Unterhaltung.