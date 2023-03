DC's Justice League: Cosmic Chaos Hinter den Kulissen

HQ

DC's Justice League: Cosmic Chaos wurde vor ein paar Tagen für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Es bietet andere Superhelden-Action als wir es gewohnt sind, und das Gameplay ähnelt Spielen wie Minecraft Dungeons und Lego Batman 2: DC Super Heroes.

Lassen Sie sich nicht von seinem charmanten und farbenfrohen Aussehen täuschen, denn dies ist nicht nur für Kinder, sondern ein unterhaltsames Juwel, das erwachsenen DC-Fans mit einer gut geschriebenen Geschichte und Humor genauso viel Spaß macht. Wir haben eine Rezension in Vorbereitung, aber in der Zwischenzeit schauen Sie sich dieses Video an, in dem wir die Entwickler treffen, die viele interessante Nuggets über dieses skurrile Koop-Action-Abenteuer zu teilen haben.