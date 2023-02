DC's Justice League: Cosmic Chaos bekommt einen charmanten Gameplay-Trailer

HQ

Bei weitem nicht viele waren beeindruckt von dem Suicide Squad: Kill the Justice League-Trailer, der während des Sony-Streams am späten Donnerstagabend gezeigt wurde, aber zum Glück ist es nicht der einzige DC-Titel, der in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Tatsächlich haben wir auch das auf Koop ausgerichtete DC's Justice League: Cosmic Chaos, das am 10. März Premiere feiert. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, es auszuprobieren und waren wirklich beeindruckt von dem Unterhaltungsfaktor und der Präsentation. Jetzt haben wir auch einen Gameplay-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Die Beschreibung des Abenteuers von der offiziellen Website finden Sie weiter unten.

"Vereinige dich gegen das Chaos in einem brandneuen Abenteuer, in dem die Justice League gegen Mr. Mxyzptlk, einen mächtigen Witzbold aus dem 5th Dimension, antreten.

Habe die Freiheit, dich in actiongeladenen Missionen, zermürbenden Kämpfen und waghalsigen Herausforderungen zu spielen! Verstecke dich als Batman, Wonder Woman und Superman und schließe dich mit anderen Superhelden zusammen, um es mit einigen der mächtigsten Superschurken im DC-Universum aufzunehmen. Nutze die Superfähigkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um Rätsel zu lösen, Feinde zu besiegen und Outfits und spezielle Upgrades freizuschalten.

Spiele mit Freunden oder Familie im 2-Spieler-Couch-Koop-Modus Instant Action Mode und habe die Freiheit, Happy Harbor, die Heimat der Justice League, zu erkunden. Kannst du Mr. Mxyzptlks Chaos stoppen und Frieden nach Happy Harbor bringen?"