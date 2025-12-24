DCs Absolute Universe verkauft seit dem Start 8,2 Millionen Exemplare

HQ

Comics verkaufen sich meist nicht besonders gut. Obwohl sie wunderschöne Kunst und großartige Geschichten haben können, ist es ein großer Gewinn, wenn ein Comic Zehntausende oder Hunderttausende Exemplare verkauft. Allerdings befinden wir uns heutzutage vielleicht in einer Art Renaissance für Comics, da DCs Absolute Universe viele neue Leser angesprochen hat.

Das Absolute Universe, das im Herbst 2024 beginnt, ist in DC eine Art Pocket-Dimension, die es Autoren und Künstlern ermöglicht, klassische Charaktere wie Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter, Green Lantern, Hawkman und den Star der Serie Absolute Batman neu zu definieren. Seit dem Start der Serie hat The Hollywood Reporter erfahren, dass insgesamt 8,2 Millionen Einheiten verkauft wurden, wobei Absolute Batman etwa 3 Millionen verkauft hat.

Dies ist ein herausragendes Jahr für DC, denn Millionen von Menschen zeigen Interesse nicht nur an seinem auffälligen neuen filmischen Universum, sondern auch an der rauen, frischen Interpretation einiger klassischer Comicfiguren. Auch wenn nicht jeder Neuanfang in Comics erfolgreich ist (hust... New 52... hust), das Absolute Universe ist auf der Spur.

Werbung: