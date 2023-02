DC-Filme und -Spiele haben die gleichen Schauspieler

HQ

Eines der Probleme mit Marvel Cinematic Universe, wenn es um Spiele geht, ist, dass sie sehr selten die gleichen Schauspieler aus den Filmen in ihren Videospielen haben. Stattdessen werden wir mit generischeren Looks und anderen Stimmen verwöhnt, wodurch es sich ein wenig unverbunden, distanziert und fast wie Knock-Off-Helden anfühlt.

Das ist etwas, was Warner Bros. Discovery mit DC Universe (DCU) vermeiden möchte. Während des gestrigen Informations-Blowouts über die Zukunft von DC wurde von den Co-CEOs von DC Studios, James Gunn und Peter Safran, enthüllt, dass Filme, TV-Serien, Zeichentrickserien und Videospiele alle die gleichen Schauspieler haben werden, damit sie sich verbunden fühlen.

Wir gehen davon aus, dass Suicide Squad: Kill the Justice League (Start im Mai) nicht Teil dieses Deals sein wird, da es bereits so lange in der Entwicklung ist und inzwischen so gut wie fertig ist. Es gibt auch ein Wonder Woman-Spiel, und als es 2021 angekündigt wurde, spielte Gal Gadot den Charakter. Es wurde noch keine neue Wonder Woman angekündigt, aber der Charakter ist Teil der kommenden Serie Paradise Lost, die am späten Dienstag enthüllt wurde. Da noch nichts von diesem Spiel gezeigt wurde, glauben wir, dass es eine faire Chance ist, dass es der erste Titel sein wird, der eine Schauspielerin zwischen einer TV-Serie und einem Videospiel in der DCU teilt.

Gunn erklärte auch die Idee, wie die Spiele in Zukunft funktionieren werden, um sie in die DCU zu integrieren und sie zu einem Teil der Geschichte zu machen und sie sogar eine wichtige Geschichte erzählen zu lassen:

"Es ist nicht so, dass wir den Superman-Film herausbringen und dieses Superman-Spiel herausbringen werden. Es ist eher so, dass wir den Superman-Film herausbringen werden, dann vielleicht zwei Jahre später den Supergirl-Film. Also, was ist die Geschichte dazwischen? Gibt es ein Krypto-Spiel, das wir spielen können, das dazwischen kommt? Etwas, das immer noch in der Welt mit diesen Charakteren spielt, aber sein eigenes Ding ist. Wir wollen den Spielen die Bedeutung geben, die sie verdienen."

Wir müssen sagen, all diese Ambitionen klingen wirklich gut, oder was denken Sie?

Danke Spieleentwickler