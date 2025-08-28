DCEU: Vom Schlechtesten zum Besten

James Gunn hat mit Creature Commandos, Superman und Peacemaker Staffel 2 das neue filmische Universum der DC Comics-Charaktere eingeläutet, und es ist an der Zeit, zu vergessen, was einmal war. Aber bevor wir das tun, schauen wir zurück und erinnern uns an die nutzlosen und wunderbaren Momente, die uns das DCEU in den letzten zehn Jahren beschert hat.

(17) Shazam! Zorn der Götter

Leider war dies für mich der schwächste Film im DCEU. Es fehlt der Charme, den das erste Shazam hatte, und steckt stattdessen in zu viel CGI und einer eher flachen Handlung fest. Es gibt lustige Momente, aber das Gesamtbild vergisst man leicht.

(16) Schwarzer Adam

Schade, denn Dwayne Johnson hat hier wirklich versucht, etwas Großes auf die Beine zu stellen, aber das Ergebnis war größtenteils ein schwerer Actionfilm ohne Seele. Etwas, das man hätte erahnen können, als The Rock den Film selbst tragen und eine weitere lausige schauspielerische Leistung abliefern würde. Die Charaktere in der Justice Society sind an sich schon interessant, aber sie bekommen nicht den Platz, den sie verdienen. Alles fühlt sich ein bisschen zu generisch und gezwungen an.

(15) Aquaman und das verlorene Königreich

Eine Fortsetzung, die nie ganz ihre eigene Identität findet. Er versucht, an die verrückte Energie des ersten Films anzuknüpfen, gelingt es aber nicht, den gleichen Charme einzufangen. Die Effekte sind beeindruckend, aber die Geschichte ist dünn und ich habe nie das gleiche Engagement verspürt wie vorher, sondern eher das Gefühl gehabt, dass keiner der Darsteller verstanden hat, was er tut. Bis heute frage ich mich, welchen Einfluss der Prozess gegen Amber Heard wirklich auf den Film hatte.

(14) Suicide Squad (2016)

Ein klassisches Beispiel für einen Film, der Potenzial hat, aber durch das Chaos der Produktion ruiniert wird. Es gibt gute Ideen und einige lustige Charaktere, aber der Ton ist ungleichmäßig und die Handlung ziemlich uninteressant. Es fühlt sich eher wie ein langes Musikvideo an als ein zusammenhängender Film, in dem sich die Rolle des Jokers seltsam verschwendet anfühlt und in dem keine Figur außer Harley Quinn wirklich unvergesslich war.

(13) Greifvögel

Ich mag Harley Quinn und Margot Robbie ist wie immer fantastisch, aber der Film als Ganzes fühlt sich ein wenig zerstreut an. Es macht Spaß und ist farbenfroh, aber es fehlt ihm das Gewicht oder der Zusammenhalt, die es unvergesslicher gemacht hätten. Es blitzt Brillanz auf, vor allem in den Kampfszenen, aber das Gesamtgefühl ist etwas ungleichmäßig.

(12) Liga der Gerechtigkeit

Die Kinoversion von Justice League fühlt sich eher wie ein Gebräu aus zwei verschiedenen Visionen an, und das ist das größte Problem. Der Ton oszilliert zwischen humorvoller Unbeschwertheit und Snyder-Düsternis und findet nie eine eigene Identität. Einige Szenen sind in Ordnung, aber insgesamt fühlt es sich eher wie eine Erinnerung an das an, was wir verpasst haben.

(11) Batman v Superman: Morgendämmerung der Gerechtigkeit

Ein Film mit Ambitionen, die so groß sind wie kaum ein anderer in der Reihe, der aber auf dem Weg dorthin stolpert. Ich liebe es wirklich, wie Batman eingeführt wird, und einige Szenen (wie Batmans Traumsequenzen) sind absolut unglaublich (wenn auch unlogisch). Aber das Ganze ist schwer und ausufernd, und die Geschichte kommt nie richtig in Fahrt. Der "Martha"-Moment ist nicht ohne Grund berüchtigt, aber trotz all seiner Mängel finde ich, dass der Film etwas Faszinierendes hat.

(10) Mann aus Stahl

Als Auftakt zum DCEU ist Man of Steel faszinierend. Es gibt Superman eine bodenständigere und melancholischere Seite, die ich sowohl mag als auch hinterfrage. Henry Cavill ist fantastisch in der Rolle, und ich liebe die Szenen mit Kevin Costners Jonathan Kent. Gleichzeitig ist der letzte Kampf zu zerstörerisch und kalt, was dazu führt, dass Supermans hoffnungsvolle Seite nicht so sehr durchscheint, wie ich es mir wünsche.

(09) Wonder Woman (1984)

Diese Fortsetzung hat etwas anderes versucht, und obwohl es nicht immer funktioniert hat, denke ich, dass der farbenfrohere und fast campy Ton etwas Charmantes hat. Kristen Wiig macht Cheetah zu einem interessanten Charakter, und das Thema Wünsche und Konsequenzen war schön. Leider wird es ein wenig zu langatmig und schwindelerregend, aber ich schätze es, dass der Film zumindest einen anderen Weg gewagt hat als der erste Film.

(08) Der Blitz

The Flash ist ein Film, der Probleme, aber auch Herz hat. Ich mochte den emotionalen Kern rund um Barry und seine Mutter sehr - er gab dem Film eine stärkere Grundlage, als ich erwartet hatte. Die Effekte und einige der Story-Entscheidungen passen nicht ganz zusammen, aber Michael Keatons Batman war ein Nostalgie-Hit, den ich geliebt habe. Irgendwie schafft es der Film, sowohl chaotisch als auch bewegend zu sein.

(07) Blauer Käfer

Das fühlte sich wie ein neues Kapitel für das DCEU an, auch wenn es spät kam. Mir gefällt, dass es sich um Familie, Kultur und Gemeinschaft handelt, was Jaime Reyes sehr sympathisch macht. Es gibt eine Wärme in seiner Beziehung zu seiner Familie, die den Film weit über den Durchschnitt hinaushebt. Es ist vielleicht nicht die originellste Superheldengeschichte, aber sie hat eine Seele, die sie unvergesslich macht.

(06) Shazam!

Shazam! ist ein Film, der das Gefühl einfängt, ein Kind zu sein und plötzlich Superkräfte zu bekommen. Es macht Spaß, ist unbeschwert und voller Herz. Die Familiendynamik ist die Stärke des Films, und ich denke, er schafft es, zwischen all den Superheldenkostümen ein sehr menschliches Gefühl zu erzeugen. Der Bösewicht mag ein wenig schwach sein, aber das macht nichts, denn der Charme der Geschichte selbst macht ihn zu einem der am leichtesten geliebten DCEU-Filme.

(05) Aquaman

James Wan machte sich daran, eine farbenfrohe Unterwasserfantasie zu schaffen, und anstatt davor zurückzuschrecken, geht er aufs Ganze. Jason Momoa macht Arthur Curry zu einer Rockstar-Version eines Helden, und die Chemie zwischen ihm und Amber Heards Mera funktioniert überraschend gut. Die Geschichte ist einfach, fast wie eine klassische Matinee, aber es ist der Stil, die verrückten Unterwasserwelten und der verspielte Ton, die sie auszeichnen.

(04) Wonder Woman

Als das dann passierte, fühlte es sich an wie ein Hauch frischer Luft im DCEU. Gal Gadot ist perfekt als Diana, mit einer Kombination aus Stärke, Wärme und Naivität, die sie auszeichnet. Der Film baut langsam ihre Reise von Themyscira bis zur Brutalität des Ersten Weltkriegs auf, und es ist der Kontrast, der ihn stark macht. Die Kampfszenen, vor allem in "No Man's Land", sind ikonisch, aber für mich ist es Dianas echter Glaube an Liebe und Gerechtigkeit, der den Film trägt. Das Finale fällt ein wenig zu kurz aus, aber das Gesamtgefühl macht es zu einem der denkwürdigsten

(03) Das Suicide Squad

Hier konnte James Gunn wirklich herumspielen, und das Ergebnis ist ein blutiger, bunter und gleichzeitig charmanter Film, der für mich als einer der unterhaltsamsten im gesamten DCEU gilt. Er wagt es, verrückt zu sein, mit Charakteren wie King Shark und Polka-Dot Man, schafft es aber dennoch, ihnen menschliche Züge zu verleihen, die einen wirklich interessieren lassen. Harley Quinn ist brillant wie immer, und der ganze Film fühlt sich an wie eine perfekte Balance zwischen Wahnsinn und Herz. Es ist die Art von Film, die sich selbst nicht zu ernst nimmt, aber gleichzeitig berührt.

(02) Friedensstifter (S1)

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich für Peacemaker interessieren würde, aber die Serie hat diese Erwartung komplett über den Haufen geworfen. John Cena ist brillant in der Rolle, weil er es schafft, sowohl idiotisch komisch als auch verletzlich menschlich zu sein. Die Serie hat eine Energie, die sich im Superhelden-Genre einzigartig anfühlt - sie wagt es, absurd, grotesk und gleichzeitig von Herzen kommend zu sein. Und das Beste: Es geht nicht nur um einen Helden, sondern auch um Beziehungen: zwischen Peacemaker und seinem Vater, zwischen ihm und dem Team und seinem Kampf um die eigene Identität. Es ist sowohl eine Satire als auch eine emotionale Reise, und deshalb ist es so stark.

(01) Zack Snyder's Justice League

Dies ist nicht nur ein Film, es ist ein Erlebnis. Als es herauskam, fühlte es sich fast wie eine Bestätigung an - nicht nur für Zack Snyder selbst, sondern auch für die Fans, die lange gehofft hatten, seine Vision zu sehen. Es ist monumental in seinem Umfang, mit vier Stunden Mythologie, Tragödie und Hoffnung. Der Ton ist düster, aber auch schön in seinen Momenten der Menschlichkeit, und ich denke, die Charaktere bekommen endlich den Raum, den sie verdienen. Cyborgs Geschichte ist das Herzstück des Films, und Steppenwolf fühlt sich anders als in der Kinoversion wie eine echte Bedrohung an. Es ist ein fleischiger Film, der natürlich nicht für jeden geeignet sein wird, aber für mich ist es das klarste Bild davon, was das DCEU hätte sein können, wenn man es hätte entfalten lassen.