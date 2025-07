DC will alle wichtigen Charaktere für einen neuen Justice League-Film wiederfinden

HQ

James Gunns DC beginnt mit der Veröffentlichung von Superman, wie wir es seit Jahren wissen, und von da an werden wir sehen, wie eine ganze Reihe von Projekten auf die große und kleine Leinwand kommen. Lanterns, Supergirl, more Peacemaker, das sind nur einige der Projekte, die in Arbeit sind. Wie ihr vielleicht schon erwartet habt, werden all diese Filme und Serien in einem riesigen Gewinn gipfeln.

So wie das MCU seine Hauptcharaktere für The Avengers zusammengebracht hat, will DC das Gleiche mit Justice League tun, nur mit einem größeren Effekt als die Snyder-Version. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wird das DCU alle seine Hauptcharaktere wieder aufbauen, bevor es einen Justice League-Film dreht, weshalb wir in Zukunft viel mehr Inhalte sehen werden.

Pro Jahr sind 2 große Live-Action-Filme geplant, neben mehreren Live-Action-Shows und 1 animierten Show. Es ist noch nicht klar, wann die Justice League des DCU erscheinen wird, aber wir werden wahrscheinlich warten müssen, bis wir einen Film oder eine Serie über alle wichtigen Mitglieder haben.

An anderer Stelle versucht James Gunn Berichten zufolge, weitere Charaktere aus seinem Superman Film auszuarbeiten. Mr. Terrific und Jimmy Olsen werden irgendwann ihre eigenen Spin-off-Shows bekommen.

Superman ist jetzt in den Kinos zu sehen.