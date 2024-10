DC Universe Online wurde jetzt für Xbox Series S/X veröffentlicht

HQ

DC Universe Online wurde bereits 2011 veröffentlicht und hat seitdem seinen Weg in die meisten großen Formate (PS3, PS4, Switch, Xbox One) gefunden, und in diesem Frühjahr wurde es für PlayStation 5 veröffentlicht. Nun wird über die offizielle Website des Spiels bekannt gegeben, dass es ab gestern auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wurde:

"Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass das DCUO dank der Xbox Series X|S vollständig in die Welt der Konsolen der neunten Generation eingetaucht ist! Egal, ob du die Series X hast oder mit der Series S kompakter geworden bist, beides sind ernsthafte Hardware- und Leistungsverbesserungen, die dein Spielerlebnis verbessern werden!"

Die Entwickler weisen darauf hin, dass es zum Zeitpunkt des Schreibens eine Xbox Live Gold/Game Pass Core-Voraussetzung zum Spielen gibt, die jedoch innerhalb einer Woche entfernt werden sollte.

Wenn Sie Lust auf einen Superhelden-Simulator haben, laden Sie ihn herunter und probieren Sie ihn aus. DC Universe Online ist kostenlos spielbar und ein perfektes Warm-up für das neue DC-Universum aus Filmen und Serien, das bald veröffentlicht wird.