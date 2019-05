DC Universe Online im Sommer auf Switch erhältlich

Vor acht Jahren hat Sony Online Entertainment das MMORPG DC Universe Online eingeführt und seitdem wurden einige Änderungen und Erweiterungen vorgenommen. Das Spiel ist in etlichen Formaten erschienen und im Sommer wird Publisher Daybreak Games noch eine Nintendo-Switch-Version hinterherschieben. Wer unbedingt die Rolle eines Bösewichts oder eines Helden im DC-Universum einnehmen möchte (und einen eigenen Charakter von Grund auf neu erschaffen will), der kann das in den kommenden Monaten machen. Ein Teaser gibt euch einen kleinen Vorgeschmack.

