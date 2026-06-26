DC Studios kündigt eine riesige Reihe animierter Projekte an, darunter Absolute Batman und einen Joker Anime

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Warner Bros. Pictures Animation hatte bereits eine ziemlich beeindruckende Vorstellung beim Annecy Film Festival, präsentierte eine Reihe von Kinoprojekten und plant außerdem , die Welt von The Powerpuff Girls zu erkunden. Mitten in all diesen Nachrichten gab es eine bemerkenswerte Abwesenheit; nämlich DC Studios.

Der Grund dafür ist, dass DC Studios viele eigene Pläne hatte, die es teilen wollte. Zum einen wissen wir, dass viele bereits angekündigte Projekte noch in der Pipeline sind, darunter eine zweite Staffel von Creature Commandos, eine weitere Runde von My Adventures with Superman-Episoden sowie die neue und kommende Serie von Mister Miracle (die das offizielle Darkseid des DC-Universums einführen wird), DC Superpowers und Starfire. Abgesehen davon, wie Deadline berichtet, wurden auch einige andere Projekte genehmigt, und jedes davon ist wirklich vielversprechend.

Zum einen soll Scott Snyders Absolute Batman-Comic in eine "vollständige CG-Serie" adaptiert werden, in der Snyder als ausführender Produzent und Showrunner fungieren wird und der Künstler Nick Dragotta als Produzent unterstützt wird. Uns wird laut Sam Register, Präsident von Warner Bros. Pictures Animation, ein " ganz anderer Ton und eine ganz andere Interpretation von Batman" versprochen, was den Aufbau des Comics widerspiegelt.

Ebenso wurde Joker: Laugh Riot angekündigt, da dies DCs erster offizieller Anime aus Japan ist. Regie führt Yasuhuro Aoki aus Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim und folgt Joker, der eine existenzielle Krise durchlebt, nachdem jemand Batman getötet hat. Register fügt hinzu, dass dies "sehr gruselig und sehr düster" sein wird und die Produktion bereits begonnen hat.

Schließlich wurde auch ein noch nicht betiteltes Krypto-Projekt enthüllt, das scheinbar eher familienfreundlich ist, da sie dem Superdog folgt und ihn einer Gruppe von Möchtegern-Kriminellen folgt und in allerlei Missgeschick verwickelt wird. Das Projekt wird von DC Studios-Co-Bos Peter Safran als "lustig, voller Herz" bezeichnet.

Wir haben keine festen Premierenpläne für diese Projekte, aber es wäre nicht unvernünftig, einige davon ab 2027 zu sehen. In naher Zukunft sollte man nicht vergessen, dass DC auch die Batman: Knightfall-Trilogie und eine zweite Staffel von Caped Crusader als Teil seiner animierten Projekte anbietet.